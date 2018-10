Madagascar: BNI Madagascar - Des offres spéciales au Salon de l'Habitat

En pleine campagne électorale, c'est une affaire dont le candidat et président sortant se serait bien… Plus »

Intériorisant la vision des organisateurs du salon à promouvoir le secteur immobilier, la banque met un point d'honneur à faciliter les démarches de formalisation des financements de projets immobiliers, justifié par son partenariat avec SOLIDIS Garantie en termes de cautionnement immobilier ; et également avec les promoteurs immobiliers pour permettre à la clientèle d'acquérir des biens répondant aux normes et au standing du domaine de l'immobilier.

« Durant les quatre jours d'exposition, les visiteurs pourront ainsi bénéficier d'un taux spécial salon, à partir de 9,95% par an. Ils pourront choisir la solution la mieux adaptée à leur besoin avec les diverses déclinaisons que sont le crédit 'Taniko', pour l'acquisition d'un terrain ; le crédit 'Tranoko', en vue de l'achat d'une maison ; le crédit 'Tananako', pour l'achat de parcelles et la construction d'une bâtisse ; le crédit 'Orimbato', pour la construction de biens immobiliers ; et le crédit 'Fihoarana', pour les grands travaux de rénovation ».

Le Salon International de l'Habitat (SIH) débute ce jour au Forello Expo Tanjombato. Une fois de plus, la BNI Madagascar fera partie intégrante de l'événement. La banque exposera ses innombrables solutions bancaires. « Dans sa logique de proximité, BNI Madagascar entend satisfaire aussi bien les particuliers que les professionnels et les entreprises avec sa gamme complète de crédits dédiée à faciliter l'acquisition de biens immobiliers » lit-on notamment dans un communiqué de la banque.

