Madagascar: Hélicoptères importés - Les autorisations de vol délivrées par l'ACM

L'ACM s'est montrée intransigeante quant au respect des règles procédurales et sécuritaires.

L'Aviation Civile de Madagascar a démontré qu'il n'était pas très difficile de faire respecter les réglementations en vigueur.

Finalement, ce n'est pas pour une raison politique que l'Aviation Civile de Madagascar (ACM) a refusé de donner les autorisations de vol pour les hélicoptères commandés dans le cadre de la campagne présidentielle.

Forcing

La preuve, une fois les documents requis complétés en bonne et due forme par l'importateur, en l'occurrence la société de transport aérien Sky Services, l'ACM a débloqué très rapidement la situation. Hier, sur les huit hélicoptères commandés, un seul n'a pas encore eu d'autorisation de vol. Une fois le document en question fourni - un contrat entre le fournisseur et l'importateur - l'autorisation pour ce dernier sera délivrée. On rappelle dans cette affaire que vendredi dernier, des représentants de deux candidats annoncés comme favoris, à savoir Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina , s'étaient rendus au siège de l'ACM à Tsimbazaza pour un forcing afin de délivrer des autorisations. Par la suite, le Premier ministre Ntsay Christian a adressé une réquisition contre le Directeur Général de l'ACM. Ne jurant que sur les législations internes et internationales en vigueur, et s'appuyant sur l'indépendance de l'autorisation de l'aviation civile, ce dernier a donné des réponses techniques et a notamment demandé à Sky Services de fournir les documents manquants. Comme les dossiers ont été par la suite complétés, l'ACM a donc décidé en toute indépendance de délivrer les autorisations.

Attitude exemplaire

Un geste louable de la part de l'ACM en tout cas, qui a su préserver l'image du secteur aérien malgache en se montrant exigeante sur les procédures. On rappelle d'ailleurs que si l'ACM avait cédé à la pression, c'est l'industrie aérienne dans son ensemble qui aurait pris un coup. Cette attitude exemplaire de l'ACM a également le mérite d'apprendre à certains politiciens, dont des candidats habitués aux pressions, une leçon de respect de l'Etat de droit qui n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le croire. En témoigne la délivrance des autorisations une fois les conditions réglementaires remplies. Tout est bien qui finit bien puisque dorénavant, les hélicoptères voleront en respect des réglementations, et surtout dans des conditions de sécurité assurée. Ce qui est d'ailleurs pour l'intérêt de ces riches candidats héliportés, qui peuvent ainsi être à l'abri d'un éventuel accident.