Madagascar: Evènement - Madagascar participe au Salon International de l'Alimentation

Près de 7 200 exposants représentant 109 pays seront présents au Salon International de l'Alimentation (SIAL), qui se tiendra du 21 au 25 octobre 2015 à Paris, en France.

Madagascar y participera activement grâce à la mobilisation du Club Entrepreneurs - Etudiants du Rendez-vous des Entrepreneurs (CEERE), en partenariat avec le Lycée professionnel Saint-Yves situé à Bain-de-Bretagne en France. « Nous allons y exposer des produits phares faisant la renommée de la Grande Île, dont, entre autres, la vanille, le girofle et bien d'autres épices ainsi que le miel. Des produits agro-alimentaires comme la poudre et les huiles de moringa et des cacahuètes aux mille saveurs, ne seront pas en reste. Notre objectif est de solliciter les jeunes à devenir des ambassadeurs de ces produits 'Vita Malagasy' à l'étranger tout en prospectant des marchés », a expliqué Maya Ralaizafindrakoto, le vice-président du CEERE, lors d'une réunion d'informations hier à l'hôtel Le Pavé à Antaninarenina.

150 000 visiteurs. A part les jeunes ambassadeurs de produits phares, des jeunes startupers participeront également à ce Salon International de l'Alimentation en présentant leurs propres produits. On peut citer, entre autres, le cas de Tsiferana Sata Andrianina qui met en valeur la transformation du moringa ou « ananambo ». « Mon but est de développer des échanges avec des partenaires, tout en nouant des relations commerciales ou bien des partenariats avec d'autres opérateurs, afin d'améliorer et de développer ma production. Le respect de l'environnement et la création d'emplois seront mes priorités dans le cadre de mes activités en vue d'atteindre les objectifs du développement durable », a-t-il confié. Il faut savoir que près de 150.000 visiteurs assisteront à ce rendez-vous mondial de l'innovation alimentaire.