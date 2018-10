Madagascar: Investissements - Le Japonais Tokyo Sangyo s'installe à Madagascar

La coopération entre Madagascar se renforce. Tokyo Sangyo, une des grandes maisons de commerce japonaises, a décidé d'étendre ses activités dans la Grande Île. Toshio Satomi, le PDG de cette entreprise, a déclaré hier lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à la résidence de l'Ambassade du Japon, sa détermination à contribuer au développement de Madagascar.

Disposant dorénavant de son propre bureau de représentation basé à Toamasina, Tokyo Sangyo intervient dans des secteurs prometteurs comme l'énergie, la chimie environnementale et les machines de précision. L'entrée en lice de Tokyo dans le paysage économique de Madagascar est une réponse aux demandes de plus en plus croissantes dans les domaines de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. « Pour répondre à ces demandes, Tokyo Sangyo s'engagera dans différents domaines tels que l'agriculture, l'infrastructure, la pêche et l'énergie propre » selon toujours Toshio Satomi.

En tout cas, la présence de ce grand groupe japonais aura son impact pour l'entrepreneuriat à Madagascar. Il s'agit en effet d'un partenaire de taille car Tokyo Sangyo appartient au groupe Mitsubishi, et son chiffre d'affaires annuel avoisine actuellement les 130 milliards de yen, soit 1 milliard d'euros. Energie propre, nouveaux business, renforcement de la mondialisation et développement des ressources humaines sont les maîtres-mots de Tokyo Sangyo, qui se servira également de sa base à Madagascar pour le développement de ses activités en Afrique. « A Madagascar, on a assisté ces derniers temps à un développement économique remarquable. En collaborant avec le peuple malgache, nous voulons relever le défi du développement ».