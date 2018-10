Madagascar: Sommet International de la prédication textuelle - Une première édition réussie

«Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec douceur et en instruisant» Timothée 4 :2

Les journées du 10 au 13 octobre sont consacrées à l'éducation chrétienne. . La première édition du sommet international de prédiction textuelle a commencé hier à l'Institut Supérieur de Travail Social à Andoharanofotsy. Organisé par Madagascar 3M (mpitandrina, Mpitoriteny Mpanompo) ce sommet a pour but de former les pasteurs effectuant des missions à la campagne. « Ce sommet est dédié à tous les chrétiens. » explique le Pasteur Faly Ravoahangy. Débat, prière et atelier seront les principales activités de cette première édition.

L'amphi de l'Institut supérieur de Travailsocial était quasi-rempli hier. « Pour fortifier la foi et comprendre la Sainte écriture, il faut entretenir son esprit » affirme le Pasteur Sud Africain Tim Cantrell. « La Bible a transformé mon cœur, elle est pertinente, elle peut changer et donner de l'espoir » témoigne le pasteur Suisse John Glass. Ce prêcheur a même écrit un livre concernant la prédication textuelle. Bien que les pasteurs n'aient que trois jours de séjour à Madagascar, ils trouvent que le christianisme est florissant. Prêcher la parole du Seigneur est le slogan de cette première édition. Cinq pays participent à ce sommet : la Suisse est représentée par John Glass, la France par Florent Varak et Philippe Viguier, L'Afrique du Sud par Tim Cantrell et Dave Bekley, les Etats-Unis par Todd Barnett et enfin, Madagascar par Faly Ravoahangy et Ramiaraka Rabenja. Bien qu'il débute par des chants évangéliques, le sommet consiste à étudier systématiquement la Bible.

Créée en 2017, l'association 3M a en quelque sorte atteint son objectif. Les membres envisagent une deuxième édition plus prospère en invitant plus de 15 pays.