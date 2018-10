Madagascar: Basketball / Alley Hoop - Va pour la phase finale ce week-end

En pleine campagne électorale, c'est une affaire dont le candidat et président sortant se serait bien… Plus »

Le tournoi de basketball « Alley Hoop 2018 » entrera dans la phase finale, ou les « play offs », ce week-end au village du basket à Mahamasina. Les 16 équipes qualifiées pour cette compétition de basketball inter-arrondissements de la capitale réservée aux moins de 23 ans, et organisée dans le cadre de la célébration des 15ans de RDJ, sont connues. « Notre objectif est de gâter les férus du ballon orange en cette période de vacances », a annoncé Jaytaxx Rasolojaona, hier, lors d'une conférence de presse au Karibotel. Des primes et des lots seront attribués aux vainqueurs et lauréats des différents concours, dont le tir à 3 points et rebonds. L'équipe championne remportera une prime d'un million d'ariary et l'équipe finaliste empochera deux cent mille ariary.

