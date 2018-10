Algérie: Port de Mostaganem - Hausse de 56% du volume de l'activité commerciale en 2018

L'activité des containers a relevé aussi une relance en 2018, selon le même bilan, soit pour les opérations d'import et d'export où 23.853 containers ont déchargé 111.000 tonnes et 22.045 ont chargé 52.000 t de marchandises destinées à l'étranger, a-t-on ajouté.

Il a été procédé lors de cette période de 2018 à l'exportation de 3100 tonnes d'hélium, 4630 t d'argile utilisé en batteries, 21.366 t de matériel, 529 t de pomme de terre de consommation, 128 t de dattes, 51 t de maraichers et 533 t de produits de transformation vers des marchés européens et africains.

Le bilan fait état d'une baisse de l'importation des céréales de 40%, des semences de pomme de terre de 32%, des produits alimentaires de 37% et des tubes en ciment de 81%. Le volume des importations a reculé en ce qui concerne les produits chimiques, les produits utilisés en bâtiment, et a augmenté pour ce qui est du bois, des tubes et plaques en acier, du ciment et des engrais chimiques.

