Angola: Le ministre veut une presse qui valorise les bonnes pratiques

Il a encore précisé qu'au cours de la dernière décennie, la presse, en particulier la presse publique, "a montré un pays de fantaisies" et qu'actuellement on sait "que ce n'était pas" le cas.

Selon le ministre João Melo, "ce nouveau cycle" devrait valoriser les bonnes pratiques et viser les "bons exemples", à reproduire. Il a appelé les médias à critiquer, mais de manière factuelle et objective, afin d'améliorer la gouvernance.

S'exprimant sur le thème "Le vrai rôle du journaliste", au cours d'un débat adressé aux professionnels et aux étudiants en communication, le gouvernant a admis que, dans cette nouvelle phase vécue par le pays depuis un an, la presse a contribué à améliorer la vie des Angolais, mais nous devons commencer à penser à d'autres attitudes, pour que ce moment soit consolidé.

