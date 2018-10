Angola: Huit corps de l'accident de Caimbambo restent à identifier

Entre 52 000 et 78 000 personnes ont traversé la frontière angolaise en dix jours, selon les chiffres… Plus »

Dans l'entre-temps, la gouvernante a réaffirmé que le gouvernorat était prêt à garantir aux familles endeuillées des conditions de logement, un soutien psychologique et logistique, appelant les institutions ecclésiastiques, les organisations de la société civile et les autorités traditionnelles à transmettre des informations aux communautés.

"Dans ce contexte, le gouvernorat de Benguela a transféré deux cadavres d'adultes, une femme et un homme, à la municipalité de Chongoroi, un autre, également homme à la municipalité de Cacula (Huíla), deux hommes à la municipalité de Lubango, une adulte et un mineur de deux ans (mère et fille) à la municipalité de Quilengues, un homme inhumé dans la municipalité de Lobito et un autre à Chicomba (Huíla) ", a-t-elle déclaré.

Il a indiqué que les retards et les difficultés d'identification des corps pouvaient être liés à la brutalité de l'accident qui les a rendus méconnaissables, alors que 10 autres corps déjà identifiés par des proches ont été enterrés dans les provinces de Huíla et Benguela.

