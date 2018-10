Afrique: Elim CAN 2019 / Stephane Sessegnon - « L'Algérie, ce sera un match difficile »

Le Bénin se déplace en Algérie dans le cadre de la 3è journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2019. Les Ecureuils comptent faire un bon résultat pour mieux aborder la 4è journée chez eux le 16 prochain.

Le capitaine Stephane Sessegnon s'est confié à nos confrères du site Le Buteur : « Ça sera un match difficile. On connaît cette équipe d'Algérie, on connaît la qualité des joueurs qu'elle a. Mais je pense que nous avons aussi nos moyens, et on fera tout pour ramener un bon résultat d'ici » a t-il lancé pour commencer avant de poursuivre. « Depuis un certain temps, l'équipe est en nette progression. Il y a un travail qui a été et qui continue d'être fait, ce n'est que du bonus pour nous. On s'attend à un match difficile, mais comme je l'ai dit, nous avons nos chances, on a notre carte à jouer... On a aussi nos qualités même si on sait que cette équipe d'Algérie ne sera pas facile à être manœuvrée. Nous la respectons, mais nous n'avons pas peur d'elle. Nous sommes venus ici pour nous battre jusqu'au bout. », a-t-il précisé.

Partageant le fauteuil de leader, les deux sélections jouent pour la suprématie dans le groupe D.