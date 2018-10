Burkina Faso/Botswana: Eliminatoires CAN 2019 - Les Etalons se préparent pour redresser la tête face aux zèbres

Et pour l'attaquant de l'ASEC Mimosas, peu importe le temps de jeu qu'on lui donnera, parce que le plus important est de savoir défendre les couleurs de l'équipe nationale.

Pendant que les nouveaux venus que sont le défenseur Edmond Tapsoba et le meilleur buteur et meilleur joueur de la saison 2017-2018 du Faso foot, Cheick Djibril Ouattara, semblent avoir bien intégré le groupe. On notait également un retour : celui de l'attaquant et buteur de l'ASEC Mimosas de Côte d'Ivoire, Amed Touré.

Les joueurs ont été divisés en deux groupes, puis il y a eu un jeu de tennis au pied et à la tête, et des matchs de cinq contre cinq suivis d'étirements par groupes de dix joueurs.

Et pour le coach, il sera surtout question de bien gérer les aspects physiques, surtout qu'il s'agit d'une double confrontation en quatre jours, puisqu'après le 13 octobre, les Etalons et les Zèbres se retrouveront le mardi 16 octobre à Francistown au Botswana, pour la manche retour.

Pour bien commencer les choses, le sélectionneur national et ses poulains sont passés par l'étape du décrassage afin de récupérer physiquement les joueurs qui étaient sur les terrains le week-end dernier et même le lundi 8 octobre avec leurs clubs respectifs.

Presque tous étaient au premier rendez-vous des entraînements des Etalons devant conduire au samedi 13 octobre prochain, pour le match face aux Zèbres du Botswana, comptant pour la troixième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. C'était le 9 octobre dernier, où le groupe n'attendait que Bryan Dabo et Souleymane Kouanda dont l'arrivée était prévue pour le même jour.

Le 13 octobre prochain, les Etalons seront opposés, à Ouagadougou, aux Zèbres du Botswana dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. C'est dans cette perspective que le sélectionneur national, Paulo Duarte, et ses poulains ont entamé leur préparation, le mardi 9 octobre 2018, au stade du 4-Août à Ouagadougou.

