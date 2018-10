Pour le préfet de Sindou, André Lankoandé, qui n'a pas souhaité trop parler puisque l'affaire est en justice, ce conflit est regrettable puisqu'il oppose en réalité deux amis de longue date. L'un a vécu chez l'autre pendant plusieurs années et on croyait même qu'ils étaient des frères.

« Nous ne savons pas pourquoi il a franchi la limite et malgré les interpellations, il continue à planter des arbres. D'ailleurs, lui aussi a déterré nos plantes », relate notre source tout en disant que c'est ce qui a révolté la population et l'a amenée à détruire les anacardiers.

Toujours selon Ngalma Coulibaly, l'objectif des auteurs de cette destruction est de les chasser du village, lui et les autres membres de sa communauté, et ils l'ont clairement dit.

Certains ont même été dessouchés pour ne plus avoir la possibilité de repousser. Il soutient avoir ramassé 10 sacs de noix. Et cette année, allaient commencer les grandes récoltes puisque les arbres avaient bien grandi.

Le lendemain 30 septembre 2018, ils sont venus détruire le reste, malgré les supplications du chef de village de Kawara et les injonctions du préfet de Sindou dont relève le village de Djinaworo. A l'entendre, ce sont des plants vieux de 4 et 5 ans sur une superficie d'environ 12 hectares qui ont été détruits.

