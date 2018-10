Mahamadou Issoufou évoque les crises migratoires qu'il considère comme l'un des plus grands défis. Il se prononce également sur l'impératif d'éducation, et énumère également les jeunes filles sur le phénomène des mariages et grossesses précoces.

Erevan se fait l'honneur d'accueillir le 17ème sommet de l'OIF à partir de ce jeudi 11 octobre jusqu'au vendredi 12 octobre 2018. C'est le plus grand événement international jamais organisé sur son territoire. Cette rencontre réunit plusieurs dirigeants du monde et une vingtaine de Présidents africains, dont Emmanuel MACRON, Trudeau, Paul KAGAME, Issoufou Mahamadou, Macky SALL, qui sont déjà arrivés.

