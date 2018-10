Ile Maurice: Metro Express - Contrat de Rs 520 000 pour la compagnie de Ken Arian

«Mon objectif et celui du gouvernement est de faire de sorte que les personnes âgées vivent dans un… Plus »

Malini Sewocksing, députée du PMSD, explique qu'elle a voulu savoir si des proches du gouvernement avaient obtenu des contrats pour faire la communication pour des compagnies gouvernementales ou des organismes parapublics. «Le Premier ministre avait déclaré à la suite d'une question supplémentaire qu'il n'était pas au courant, mais maintenant on constate une fois encore que ce sont toujours les copains, les copines ou des proches qui en profitent. Je me demande combien de contrats le gouvernement a accordés à ses proches sans qu'on le sache», lâche-t-elle.

Selon un document déposé à l'Assemblée nationale après une question de Malini Sewocksingh, cette compagnie a décroché le contrat afin de faire la communication pour Metro Express Ltd pour une période de deux mois, c'est-à-dire, en septembre et octobre 2017. Ken Arian a, lui, pris son poste comme conseiller du Premier ministre en janvier 2018. Le contrat a été alloué par direct procurement, sans passer par un appel d'offres.

