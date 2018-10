Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Marké gardé, pansion viéyes pou ogmanté ankor»

Il a, dans la foulée, félicité les aînés qui continuent à contribuer à l'avancement de la société même après l'âge de retraite. «SAJ a sa laz-la, 88 an, li ankor pé amenn so kontribision. Mo bisin salué so dévouman, so détermination. Linn finn al ziska Nations unies pou fer lobbying lor Chagos», a-t-il fait ressortir.

Autre sujet abordé : le logement. Pravind Jugnauth dit trouver malheureux que des jeunes ne prêtent pas attention aux vieilles personnes. Certaines, poursuit-il, sont maltraitées et repoussées. «C'est vraiment triste et dommage. Pour moi, c'est condamnable. Nous avons un devoir envers nos aînés. Si je suis arrivé là où j'en suis, je le dois certes à mes efforts mais c'est principalement grâce à l'opportunité qui m'a été offerte par mes parents.»

Le chef du gouvernement est, une fois de plus, revenu sur la pension de vieillesse, une promesse qui, rappelle-t-il, a été tenue par l'alliance Lepep. «Mo fer zot rapel ti pran langazman pou pansion. Nou ti dir nou pou ogmant li. A ce jour linn vinn Rs 5 810. É marké gardé, a lavénir li pou ogmanté ankor», a lancé Pravind Jugnauth. De poursuivre en disant que «nos aînés ont des droits et ceux-ci doivent être respectés. Lotorité la pou protez zot».

