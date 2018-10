Afrique: Burkina/Botswana - «C'est un match ouvert» selon Paulo Duarte

Les Etalons du Burkina ont besoins de se replacer après leur mauvaise prestation en Mauritanie afin de rétablir leur droit de leadership dans ce groupe I. Les Etalons selon Paulo Duarte, sont au meilleur de leur forme.

«Nous connaissons très bien l'équipe botswanaise pour l'avoir rencontré à quatre reprises. Il n'y a pas de match facile en football. Le Botswana vient jouer son va-tout et nous en sommes conscient. Notre objectif est de gagner tous nos prochains matchs», a laissé entendre l'entraineur Duarte.

Pour le coach des Etalons, le fait que l'équipe botswanaise est dernière du groupe avec 0 point est un avantage à exploiter mais en même temps, Duarte dit être méfiant d'un excès de confiance. Pour ce, l'ensemble des joueurs selon lui, ont été préparés psychologiquement et moralement.

Les Etalons qui devront s'envoler dès la fin de la rencontre pour le match retour le 16 octobre à Francistown à 140km de la capitale Gaborone, au nord-est du Botswana, auront à gérer leur fraicheur physique.

A ce sujet, Paulo Duarte espère avoir le moins de cartons à l'issue de la rencontre de ce samedi afin de garder son groupe intacte. Toutefois, il se réjouit de la forme actuelle de ses joueurs, surtout que l'infirmerie des Etalons est vide.

«Nous avions 7 joueurs en moins en Mauritanie et cela a beaucoup joué sur le rendement de l'équipe. Aujourd'hui, tous les joueurs sont présents et en pleine forme donc ce match sera très plaisant du point de vue technique, tactique et physique», affirme Duarte.

A propos du nouveau promu, Cheick Djibril Ouattara, Paulo Duarte indique qu'il est encore à l'apprentissage et que son intégration au sein du groupe se fait progressivement.

Pour sa part, Charles Kaboré le capitaine des Etalons n'a pas de crainte par rapport aux cinq cartons pris par l'équipe en terre mauritanienne.

«Lorsqu'on joue un match, on ne se pose pas beaucoup de questions. Il s'agit pour moi de jouer à fond et aider l'équipe le mieux possible pour avoir un bon résultat et je ne penserai pas au carton sur le terrain.

Nous sommes bien réveillés parce que c'était un faux pas contre la Mauritanie. Nous assumons cette défaite et nous allons minimiser les erreurs, relever la tête pour faire un bon match à Ouagadougou et au Botswana», promet le capitaine Kaboré.

En rappel, le Burkina occupe la 2è place avec 3 points derrière la Mauritanie (6 points), suivi de l'Angola (3 points) et du Botswana (0 point) dans ce groupe I. sur le plan sécuritaire, la Fédération burkinabè de football demande à la population d'observer les consignes sécuritaires puisque le stade du 4 août sera isolé par les forces de défense et de sécurité à cette occasion.