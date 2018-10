Burkina Faso: Captif depuis 1000 jours - La famille du Dr Eliott lance un appel à ses ravisseurs

L'Emirat du Sahara, une branche d'al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), a revendiqué l'enlèvement. Le 1er juillet 2017, la branche d'Al-Qaïda au Mali a diffusé une vidéo de six otages étrangers parmi lesquels Arthur Kenneth Elliott et le Roumain Iulian Ghergut, tous deux enlevés au Burkina Faso.

«Le Dr Eliott a 84 ans et vit ses dernières années et je vous demande de le libérer», s'exclame ainsi son fils. «Ne mérite-t-il pas votre générosité?», questionne-t-il ensuite, faisant remarquer que cela fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de nouvelles de la santé du médecin.

Dans une vidéo diffusée sur la page Facebook consacrée à sa libération, sa femme et son fils se relayent pour lancer en fulfulde -langue nationale parlée notamment dans le nord du Burkina- et en français, un message aux ravisseurs.

