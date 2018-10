Burkina Faso: 1000 jours de captivité pour l'otage Arthur Kenneth Elliott

Le dernier signe de vie du docteur Elliott remonte à plus d'un an. Le 2 juillet 2017, Aqmi diffuse une vidéo de six otages dans laquelle le chirurgien apparaît, les traits tirés. Joint par RFI ce matin, le ministère de la Sécurité du Burkina assure que les efforts se poursuivent pour libérer le docteur Elliott.

Pour entrer en contact avec les ravisseurs, la famille Elliott a donc créé une adresse Télégram. Surnommée « l'application préférée des jihadistes », cette messagerie permet de communiquer directement avec des personnes via des chats secrets, codés et sécurisés. L'Etat islamique l'utilise souvent.

