Gabon: Locales et législatives 2018 - Le CGE aurait-il raté sa première sortie ?

Les électeurs devront encore attendre avant de connaître l'issue finale et officielle du premier tour du vote du 6 octobre. Si certaines provinces comme la Nyanga et l'Ogooué-Lolo sont déjà fixées, dans d'autres régions, le CGE rallonge l'attente, amplifiant ainsi, un climat tendu .

impatience et inquiétude montent chez les candidats et les électeurs. Organisées depuis près d'une semaine, les élections locales et législatives tardent à livrer leurs résultats officiels. Bien que le Centre Gabonais des Elections (CGE), nouvellement constitué, ait des commissions dans chaque province, son efficacité a visiblement du mal à s'affirmer. Chaque représentant provincial semble décider du jour et de l'heure de la publication.

Si les commissions du CGE des provinces de la Nyanga et de l'Ogooué-Lolo ont soulagé les populations de la longue attente, ailleurs, les risques de l'impatience ne semblent pas inquiéter. Ce jeudi 11 octobre, 5 jours après le scrutin, Pierre Maganga Bakita, président de la Commission CGE-Ngounié, s'est justifié : "à l'heure actuelle, la Commission provinciale ne dispose pas encore de résultats. Les commissions départementales et communales sont en train de centraliser les résultats de chaque bureau de vote. Il faudra attendre encore, peut-être demain, pour que nous ayons des résultats assez précis pour une bonne partie de la province", a-t-il confié à la presse,en ajoutant que "les scrutateurs que les candidats envoient comme assesseurs et vice-présidents des bureaux arrivent avec retard".

Depuis samedi dernier, dans la plupart des cas, seules les tendances issues des bureaux de vote contentent ceux qui attendent. Dans la ville de Ndjolé, commune de la province du Moyen-Ogooué, ce climat tendu a généré un grave incendie à l'hôtel de ville. Des assaillants auraient mis le feu à la Mairie.

La campagne pour le second tour des législatives débute le 13 octobre à minuit ; mais l'intégralité des résultats officiels est toujours inconnue ce 11 octobre...