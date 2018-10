Mali: La BDM-sa dédie une agence aux PME-PMI

La cérémonie de lancement de cette nouvelle agence dédiée aux Petites et moyennes entreprises et aux Petites et moyennes industries (PME-PMI) s'est déroulée ce mardi à Bamako.

L'ouverture de cette agence participe de l'engagement de la Banque de Développement du Mali (BDM-sa) de soutenir tous les secteurs porteurs de l'économie malienne.

La nouvelle agence est située à Hamdallaye ACI 2000, près du monument de l'Obélisque. Soulignant l'intérêt lié à l'ouverture d'une agence de proximité dédiée aux PME-PMI, le directeur général de la BDM-sa, Bréhima Amadou Haïdara, a fait référence au dispositif de la BCEAO.

Lequel vise à apporter une réponse à la problématique de l'accès des PME-PMI au financement bancaire, à travers les incitations offertes par la Banque Centrale aux établissements de crédit et une meilleure organisation de l'accompagnement de ces entreprises.

Aussi, il a indiqué que le tissu économique dans les pays de l'UEMOA, dont le Mali, est constitué et dominé par les petites unités, essentiellement des micros, petites et moyennes entreprises exerçant souvent de façon informelle, soit environ 90% du taux des entreprises.

Avant de souligner toute l'importance de cette catégorie d'entreprises qui apporte une contribution non négligeable à la croissance économique et à la création d'emplois dans notre pays.

Par ailleurs, Bréhima Amadou Haïdara fait savoir que la BDM-sa développe des produits et services adaptés aux besoins de sa clientèle professionnelle. Il assurera que les équipes de la banque citoyenne seront toujours disponibles et ne ménageront aucun effort pour donner satisfaction à sa clientèle.

Visiblement préoccupé, le DG de la BDM-sa souhaite que la nouvelle agence PME-PMI remplisse toutes les attentes et contribue à créer les conditions d'un meilleur financement des activités des PME. Ce permettra de favoriser le développement économique de notre pays.

En ouvrant la nouvelle agence, la direction de la BDM-sa répond à un souci de la BCEAO, visant à promouvoir l'accès au financement des PME-PMI au regard de l'apport de ce secteur dans la création d'emplois et de richesse.

L'on a mis en place un dispositif de soutien au financement, en exécution du plan d'actions du rapport du haut comité ad-hoc sur le financement des économies de l'UEMOA.