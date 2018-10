Afrique: Union de la presse francophone - Madiambal Diagne réélu à la tête de l'organisation

Le journaliste sénégalais, administrateur général du Groupe Avenir communication, a été reconduit, le 9 octobre, au poste de président du nouveau bureau international de l'organisation pour un troisième et dernier mandat de deux ans.

L'assemblée générale ordinaire du comité international de l'Union de la presse francophone (UPF), dont le compte rendu a été officiellement fait le 10 octobre, entre dans le cadre des quarante-septièmes assises de cette organisation qui se tiennent à Tsaghkadzor, en Arménie. Le nouveau bureau élu par les représentants de toutes les sections de l'UPF, qui disposent chacune d'une voix pour l'élection aux différents postes, compte désormais quatre vice-présidents au lieu de trois.

Madiambal Diagne, seul candidat au poste de président du bureau international, a totalisé quarante-neuf voix sur cinquante, soit 99% de voix. Estimant que sa réélection « est une marque de confiance qui doit le pousser encore à hisser plus loin l' organisation», le président de l'UPF a promis d'« élever les standards de performances de l'UPF» , avant de lancer : «Il y a une forte attente qui ne mérite pas d'être déçue ».

L'Arménienne Zara Nazaria a été élue secrétaire générale. Elle remplace le Français Jean Kouchner qui occupe maintenant le poste de premier vice-président. Les trois autres vice-présidents sont Aimé Robert Bihima du Cameroun; Merem Oudghirl du Maroc et Jean Claude Rhodes de France. Le poste de trésorière a été confié à la Moldave Margareta Stroot, en remplacement de Zara Nazaria.

Au cours de l'assemblée générale, le comité international a aussi examiné et adopté le compte-rendu de l'assemblée générale tenue à Conakry, en Guinée, le 21 novembre 2017; le rapport moral de 2018 du bureau international ainsi que le rapport financier 2017. L'assemblée ordinaire de l'UPF qui devait aussi se tenir pendant ces quarante-septièmes assises aura finalement lieu en novembre à Kigali, au Rwanda.

Créée le 13 mai 1950, au départ sous l'appellation d'Association internationale des journalistes de langue française, l'UPF est la plus ancienne association francophone de journalistes reconnue par les organisations internationales (ONU, Unesco, ACCT... ). L'organisation regroupe plus de trois mille journalistes, responsables et éditeurs de la presse écrite et audiovisuelle répartis dans cent dix pays du monde. Ses quarante-septièmes assises, ouvertes le 9 octobre, se tiennent sur le thème « Médias et migrations » et prennent fin ce 12 octobre.