Algérie: Sept casemates pour terroristes détruites à Bouira

Alger — Sept casemates pour terroristes contenant des effets vestimentaires et divers objets ont été découvertes et détruites par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) lors d'une opération menée mercredi à Bouira, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Bouira/1eRM, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 10 octobre 2018, sept (07) casemates pour terroristes contenant des effets vestimentaires et divers objets", précise le communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP "a saisi, à Djanet/4eRM, un (01) fusil à lunette et un (01) chargeur de munitions garni, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Blida/1e RM, un (01) narcotrafiquant en possession de cinq (05) kilogrammes de kif traité. Aussi, 8,4 quintaux de feuilles de tabac et 5522 paquets de cigarettes ont été saisis à Biskra/4e RM et Oum El Bouaghi/5eRM", note la même source.

D'autre part, des Garde-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, lors d'opérations distinctes, 14 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et Biskra", ajoute le communiqué.