Algérie: Pétrole - Le prix du panier de l'Opep à 82,60 dollars le baril

Les cours du pétrole ont atteint en fin de semaine dernière leur plus haut niveau en quatre ans, à plus de 74 dollars le baril à New York (Nymex), face à la crainte de voir l'Iran exclu du marché.

Selon les analystes de JBC Energy, les sanctions de Washington contre Téhéran, qui viseront directement les exportations de pétrole du troisième plus grand producteur de l'Opep à partir de début novembre est la raison première de la hausse récente des prix de l'or noir qui ont atteint leur plus haut niveau en quatre ans début octobre.

"Environ 40% de la production dans le golfe du Mexique a été mise hors service par précaution", selon les analyste. Autre élément perturbateur en Amérique du nord et qui avait contribué à la hausse des cours mardi: une forte explosion, suivie d'un incendie, s'est produite lundi dans la plus importante raffinerie canadienne, au Nouveau-Brunswick.

