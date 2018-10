Angola: Des accidents de la route font cinq morts et 14 blessés à Bié

Cuito — Cinq personnes sont mortes et 14 autres blessées à la suite de 17 accidents de la route dans la province de Bié, entre les 03 et 10 octobre 2018.

L'information a été transmise jeudi à l'Angop par le directeur du bureau de la communication institutionnelle et de la presse du commandement provincial de la police nationale, le surintendant António Hossi, quand il traçait le bilan des activités de la corporation au cours des sept derniers jours.

Par rapport à la même période précédente, il y a eu une augmentation de deux décès, trois blessures et trois autres accidents de la route. Il a assuré que les sinistres ont également occasionné des dommages matériels évalués à 719.000 Kwanzas, soit moins un million 911 mille Kwanzas par rapport à la période même précédente.

Dans le même cadre, selon la source, 50 crimes de nature différente (moins 14) ont été enregistrés, ce qui a permis l'arrestation de 42 personnes présumées impliquées dans ces crimes.

La consommation excessive de boissons alcoolisées et d'autres drogues, les différences à domicile, avidité des profits faciles, chômage, faim et aggravation de la pauvreté, avec une incidence plus élevée dans les classes défavorisées, le manque d'éclairage public dans les principaux centres urbains, le non-respect des règles de la circulation sont les causes de ces accidents.

Il a assuré que les forces de l'ordre et tranquillité publique avaient intensifié les opérations de patrouilles et le travail de police à proximité du citoyen, dans le but de réduire de plus en plus la criminalité au sein des communautés.