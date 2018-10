Angola: Le ministre des anciens combattants dénonce les fraudes dans le secteur

Entre 52 000 et 78 000 personnes ont traversé la frontière angolaise en dix jours, selon les chiffres… Plus »

Il a estimé qu'après le prélèvement actuel, la deuxième étape consistera à aider les anciens combattants qui avaient l'intention de travailler la terre pour survivre, avec des semences, des tracteurs et leurs outils, des houes, des machettes et d'autres moyens permettant de mieux produire.

"Les statistiques indiquent un enregistrement de 311 coopératives, et à Huila il y en a 15, mais en réalité, j'ai réalisé qu'il n'y en avait que trois, c'est un crime, car le gouvernement a injecté beaucoup d'argent pour soutenir le programme de développement agricole, et les valeurs sont soupçonnées d'avoir un destin différent ", a déclaré le ministre, ajoutant qu'il existe des champs individuels et de petites associations, mais que les coopératives comme telle des anciens combattants n'existaient pas."Raison pour laquelle nous constatons sur terrain pour informer le Président de la République".

