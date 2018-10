Afrique: Le chef de l'ONU attristé par les inondations meurtrières au Nigéria

Et parce que « la francophonie n'est ni un tour ni une cathédrale, mais qu'elle s'enfonce dans la chair… Plus »

« Le Secrétaire général adresse ses condoléances aux familles des victimes, ainsi qu'au gouvernement et au peuple de la République fédérale du Nigéria et souhaite un prompt rétablissement aux blessés », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse.

Plus d'un demi-million de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et plus de 350.000 ont besoin d'une aide humanitaire immédiate.

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, s'est dit profondément attristé jeudi par les informations selon lesquelles 200 personnes seraient mortes, 1.300 blessées et près de deux millions d'autres affectées par les récentes inondations qui se sont produites le long des fleuves Niger et Benue au Nigéria.

