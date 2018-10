Ile Maurice: Corruption - Maurice à la 54e place

Sur 180 pays, Maurice se classe 54e dans le Corruption Perception Index de Transparency International. Un rang que partage le pays avec l'Italie et la Slovaquie.

Le barème utilisé par Transparency International va de 0 à 100, c'est-à-dire 0 pas de corruption et 100 très corrompu. L'organisation se base sur le niveau de perception de corruption du secteur public par les hommes affaires et les experts. La Nouvelle-Zélande, avec un score de 90, tient le haut du podium et est suivi par le Denmark (88 points) et la Finlande, qui a 85 points.

L'organisation a fait ressortir que plus de deux tiers des pays ont un score en-dessous de 50 et la plupart des pays ne font que très peu d'efforts pour améliorer la situation par rapport à la corruption. L'Europe de l'ouest s'en sort avec une moyenne de 66 alors que l'Afrique sub-saharienne, avec une moyenne de 32, est la région la plus corrompue.

Dans la région sub-saharienne, Maurice est en 5e position derrière le Botswana (34e), les Seychelles (36e), le Cap Vert et le Rwanda (48e) et la Namibie (53e). L'organisation a aussi fait ressortir que les pays avec les pires scores ont le moins de protections pour les journalistes et les ONG. D'ailleurs, la grande majorité des journalistes tués ces six dernières années sont morts dans des pays avec un score de 45 ou moins.