Kenya: La Banque mondiale met en garde le Trésor sur les coupes budgétaires de développement

« La difficulté de contenir les dépenses récurrentes s'explique en partie par des rigidités structurelles dues à l'augmentation du service de la dette (environ 24 % des recettes fiscales) et à la contribution encore élevée des traitements et salaires (40 à 50 % des recettes) « , explique la Banque mondiale.

Selon Allen Dennis économiste principal à la Banque mondiale, le Kenya semble être plus obsédé par le point final que par la qualité du processus. Il a aussi déclaré qu'il est bon de parvenir à la consolidation dans une perspective globale, mais cela dépend aussi de la manière dont on y est parvenu.

Il cite l'achèvement de la première phase du chemin de fer à écartement normal, les retards dans le déblocage des fonds de développement et la faible absorption du budget de développement comme étant les moyens les plus étranges par lesquels le gouvernement a atteint son objectif de consolidation fiscale.

Les cimentiers, les sidérurgistes, les entrepreneurs et les milliers de travailleurs qui travaillent dans des projets d'infrastructure bénéficient tous des dépenses publiques et sont susceptibles de subir le contrecoup du ralentissement économique.

Peter Chacha, économiste principal de la Banque mondiale, a déclaré que l'assainissement budgétaire peut sembler bon à première vue, mais qu'en contractant les dépenses de développement, on finira par ralentir les moteurs de la croissance. Les dépenses de développement sont essentielles à la construction d'infrastructures telles que les routes et les réseaux d'égouts et à la mise entre les mains du secteur privé de l'argent grâce à la demande de matières premières, ce qui crée finalement de nouveaux emplois.

