Egypte: 17 condamnations à mort pour des attentats contre des églises

La série d'attentats avait eu lieu entre Noël et le dimanche des Rameaux avec le même mode opératoire : un kamikaze entre dans l'église et déclenche sa ceinture explosive. Les cibles choisies étaient hautement symboliques.

Le tribunal militaire d'Alexandrie a condamné à mort 17 personnes jugées coupables d'une série d'attentats contre des églises coptes. 19 personnes ont été condamnées à la prison à vie et dix autres à des peines de 10 à 15 ans de prison. Les attentats-suicide qui avaient eu lieu fin 2016 début 2017 avaient fait 84 morts et 166 blesses parmi les fidèles et avaient été commandités par le groupe Etat islamique du Sinaï.

