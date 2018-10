Photo: The Observer

La ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo

DISCOURS DE MICHAËLLE JEAN À EREVAN, LE 11 OCTOBRE 2018

A l'ouverture du XVIIe Sommet de la Francophonie

Excellences,

Monsieur le Président de la République d'Arménie,

Monsieur le Premier ministre d'Arménie,

Messieurs les chefs d'Etat et de gouvernement,

Mesdames et Messieurs le Ministres,

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,

Mesdames et Messieurs les chefs de délégation,

Madame la Directrice de l'UNESCO,

Monsieur le Secrétaire général de l'OEA,

Chers amis de la Francophonie,

Tout, sur cette terre d'Arménie, nous appelle à un devoir de mémoire.

Tout, ici, est à jamais empreint du souvenir des centaines de milliers de victimes de ce monstrueux projet d'extermination planifié, méthodique, et persévérant dans l'horreur que fut le génocide arménien.

C'est à ces hommes, ces femmes, ces enfants que je pense en cet instant, mais aussi à tous les rescapés qui n'ont jamais accepté que leur pays soit condamné à n'appartenir qu'au passé.

L'Arménie est plus que jamais vivante, riche de la force et du courage d'un peuple de culture et d'histoire, riche de l'ingéniosité et de la vaillance de sa jeunesse projetée vers l'avenir... riche de la vitalité de sa diaspora qui lui a donné les dimensions du monde.

Charles Aznavour, n'était-il pas de ces citoyens, de ces Arméniens du monde ?

Eh bien, aujourd'hui, Monsieur le Premier Ministre, c'est le monde qui, à votre invitation, vient à l'Arménie, à travers les 84 États et gouvernements de la Francophonie des cinq continents.

Et, c'est pour nous une grande fierté, un grand bonheur, à la hauteur de l'accueil si chaleureux, si sincère qui nous est réservé à l'occasion de ce XVIIeme Sommet de la Francophonie.

Je vous en remercie, en mon nom personnel et au nom des peuples de la Francophonie.

Messieurs les chefs d'Etat et de gouvernement,

Tout, ici, sur cette terre d'Arménie, nous appelle à un devoir de mémoire, et par là-même à vivre, ensemble, un moment de vérité et de lucidité parce que, malheureusement, l'histoire nous apprend que nous ne savons pas apprendre de l'histoire.

Or « Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, comme le disait Tocqueville, l'esprit marche dans les ténèbres ».

Telle fut la raison d'être de la Société des Nations, puis de l'Organisation des Nations unies, de l'Union européenne aussi, qui se sont construites sur les décombres de deux guerres mondiales, avec la farouche volonté d'assurer, enfin, la paix et la sécurité, de favoriser le progrès économique et social, à travers la coopération entre les peuples et sur la base également de la reconnaissance de la dignité, des libertés et des droits fondamentaux de la personne humaine.

Nous ne sommes pas toujours parvenus à éviter le pire, mais la communauté des nations, rassemblée au sein des organisations multilatérales, a continué d'avancer, pas à pas , sur la voie de la réalisation de ces idéaux encore et toujours à atteindre.

Nous, de la Francophonie, avons aussi, à notre manière, construit notre projet sur des décombres, ceux de la colonisation et de son déni d'humanité.

Ce projet nous l'avons construit avec la farouche volonté de renaître à nous-mêmes, et de renaître au monde.

Et nous avons su faire de la langue française langue de domination, une langue d'émancipation et de coopération, langue partenaire de toutes nos autres langues, revitalisée par toutes nos écritures et toutes nos autres langues, mais surtout au service d'un humanisme intégral et universel dans lequel trouverait à s'épanouir, autour de valeurs partagées, la diversité de nos traits de civilisation, de nos cultures dans toute leur richesse et leur complémentarité, dans leur égale dignité.

Nous aussi, nous avons avancé, étape après étape, pour toujours mieux concrétiser et faire prospérer cet idéal, pour toujours mieux nous adapter aux bouleversements géopolitiques et aujour'dhui aux défis de la société mondialisée.

Et nous sommes chaque jour debout et à pied d'oeuvre. Tout sauf fatigués. Nous avons chassé le mot fatigue de notre vocabulaire. Moi, la première.

Permettez que je cite ici Léopold Sedar Senghor :

« Notre Francophonie, n'est ni une tour ni une cathédrale, elle s'enfonce dans la chair ardente de notre temps et ses exigences ! »

Ces mots s'imposent à nous comme une évidence.

Messieurs les Chefs d'État et de gouvernement,

C'est sous votre impulsion que la Francophonie , au fil de ces quelque cinquante ans, a renforcé ou élargi ses missions, pour répondre au plus près, oui aux besoins et aux aspirations nouvelles des populations, notamment des femmes et des jeunes, en matière d'éducation et de formation, en matière de développement durable, d'innovation technologique, d'entrepreneuriat.

C'est sous votre impulsion, que la Francophonie s'est affirmée comme une Francophonie politique et diplomatique, toujours plus sollicitée par ses pays membres, mais aussi toujours plus entendue et attendue par ses partenaires internationaux.

C'est sous votre impulsion, aussi, que nous nous sommes dotés de textes normatifs et de référence exigeants sur la pratique de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone ainsi que sur la prévention des conflits et la sécurité humaine, tout en les revisitant à la lumière des menaces nouvelles.

C'est en cela que le bilan de mon mandat, que je vous présenterai, est aussi votre bilan, la somme de tout ce que nous avons porté et construit, ensemble, durant ces quatre années, dans le droit fil de ce que mes illustres prédécesseurs avaient engagé aussi, et ce, grâce à la mobilisation constante et à l'expertise de tous les acteurs et de tous les réseaux de la Francophonie.

Mais nous ne nous sommes pas contentés de nous adapter aux défis du monde, nous avons su aussi être à l'avant-garde quand il le fallait, démontrant que les principes et les valeurs au fondement de notre projet et de notre idéal valent pour tous les temps, tous les peuples et toutes les nations.

Mais sommes-nous prêts aujourd'hui à le réaffirmer ?

Sommes-nous prêts à resceller et à endosser comme jamais le pacte qui nous a fédérés aux origines et qui nous a permis de devenir ce que nous sommes et d'accomplir ce que nous avons accompli ?

Car, une fois encore, les signes précurseurs d'un monde en rupture d'équilibre, de sécurité et de paix sont là !

Nous voyons métastaser le désenchantement à l'égard du fait démocratique.

Et qu'on se le dise : aucune région du monde n'est épargnée.

Nous voyons essaimer les crises, liées au non-respect des principes constitutifs de la démocratie et de la gouvernance.

Nous voyons, partout gronder, la montée des extrémismes, des nationalismes étroits.

Nous voyons, tant à l'intérieur des nations qu'entre les nations, se durcir de graves inégalités en matière de droits politiques, économiques, sociaux et culturels.

Nous voyons s'intensifier et se généraliser les maux liés notamment au terrorisme et à la radicalisation violente, avec les exactions et les graves violations des droits et des libertés, mais aussi de la paix et de la sécurité humaine qui en résultent.

Nous voyons partout s'exacerber la tentation du protectionnisme et de l'isolationnisme, jusqu'à dresser des murs, aussi honteux que dérisoires, pour repousser ces millions d'hommes, de femmes, d'enfants prêts à payer de leur vie la quête légitime d'un avenir meilleur, d'un avenir, tout simplement.

Nous voyons s'installer une défiance à l'égard de l'ordre libéral international et du multilatéralisme voire leur remise en cause, et par conséquence la remise en cause de la démocratie internationale.

Alors, au moment où nous marchons vers le cinquantième anniversaire de la Francophonie, demandons-nous, ici à Erevan, en toute conscience et en toute responsabilité, de quel côté de l'Histoire nous voulons être ?

Sommes-nous prêts à accepter que les organisations internationales soient utilisées à des fins partisanes, alors que nous avons besoin, comme jamais, de nous unir dans un multilateralisme rénové et volontaire pour trouver des réponses et des solutions transnationales à des menaces et des défis désormais transnationaux ?

Sommes-nous prêts à accepter que la « démocratie », les « droits » et les « libertés » soient réduits à de simples mots que l'on vide de leur sens au nom de la réal politique, de petits arrangements entre États, ou d'intérêts particuliers alors que cette aspiration légitime à plus de liberté, plus de justice, plus de dignité, plus d'égalité est une aspiration universelle, portée toujours plus énergiquement par les jeunes et par les femmes ? Vous les avez entendus.

Sommes-nous prêts à laisser gagner le relativisme culturel alors que nous devrions saisir l'occasion de son soixante-dixième anniversaire pour marteler que la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, n'est pas une production occidentale.

Elle est l'expression de la quintessence de cette part d'humanité inaliénable que nous avons toutes et tous en partage.

Sommes-nous prêts à laisser l'égoïsme à courte vue, les approches exclusivement comptables de la coopération internationale, les investissements prédateurs, ou la corruption l'emporter sur l'exigence de solidarité, sur des partenariats véritablement gagnants-gagnants ?

Le moment est venu, pour nous, comme pour tant d'autres organisations multilatérales, de choisir entre réagir ou laisser faire, progresser ou régresser.

Et disons-nous bien que l'immobilisme, l'atermoiement et les compromis sont déjà une forme de régression, car une organisation qui ruse avec les valeurs et les principes est déjà une organisation moribonde.

Monsieur le Premier ministre d'Arménie,

Messieurs les chefs d'Etat et de gouvernement,

Il ne dépend que de vous que ce XVIIe Sommet, tenu sur cette terre de mémoire, d'espoir et de renaissance, devienne le symbole lumineux de l'avenir que nous voulons pour et avec les jeunes générations.

OIF