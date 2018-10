Cote d'Ivoire: Le Zouglou en deuil - La Go Antou des "Copines" est décédée

Et parce que « la francophonie n'est ni un tour ni une cathédrale, mais qu'elle s'enfonce dans la chair… Plus »

Et Antou, dans ce groupe s'imposait sur scène par son physique et sa chorégraphie. Bien qu'éloignée depuis des années de la scène, sa disparition laisse sous le choc tous les amoureux du Zouglou.

Au nombre de quatre au départ La Go Antou (Mateka Diomandé), MC (Tra Zié Marie Claire), Patco (Biana Patricia Dorothé) et Natou (Evelyne Patricia Toualy), le groupe a réussi à écrire son nom de façon significative dans la sphère musicale ivoirienne.

Mateka Diomandé alias "Antou des Copines" a fait ses adieux après une longue période de maladie, laissant parents, amis et tous ses fans dans la tristesse. A l'avènement du Zouglou, dans les années 90, "Les Copines" fut l'un des premiers groupes zouglou féminins après les Zouglounettes et les Zouglou Machines.

