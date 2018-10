Seychelles: La chirurgie, pour aider les obèses, pratiquée aux Seychelles pour la première fois

Le chirurgien bariatrique et métabolique Jayashree Todkar a appelé pour que le ministère sensibilise davantage sur l'obésité et crée des groupes de travail national chargé d'étudier cette question, car l'obésité ne concerne pas seulement la population adulte mais touche également les enfants.

Le chirurgien bariatrique et métabolique Jayashree Todkar du centre spécialisé en obésité et laparoscopie JT en Inde - certifié comme centre international d'excellence - a effectué les procédures chirurgicales. M. Todkar a été assisté par une équipe locale dirigée par le chirurgien consultant Henry Telemaque.

Depuis 2011, la fondation organise des visites d'experts indiens pour des traitements et des interventions chirurgicales tels que la chirurgie de la colonne vertébrale, les arthroplasties du genou et la réduction mammaire.

Les chirurgies ont été rendues possibles par la Fondation Jeo Jyoti, une organisation à but non lucratif basée en Inde, qui assiste le ministère de la santé.

