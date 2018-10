Mali: Un véritable climat de peur et d'insécurité règne dans le nord et le centre

L'Expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali, Alioune Tine, est extrêmement préoccupé par la dégradation continue de la situation sécuritaire, et humanitaire au nord et au centre du pays.

« Au nord comme au centre du pays il règne un véritable climat de peur et d'insécurité avec un impact réel sur la vie des populations, hantées par les violences quotidiennes.

Cette situation est due à l'absence de certaines autorités de l'État à Tombouctou, à Gao, à Kidal, à Mopti et à Ménaka, notamment l'absence du système judiciaire, administratif, de défense et de sécurité » a déclaré l'expert au terme d'une visite de douze jours dans le pays.

« L'État n'a pas assuré son rôle régalien de protection des biens et des personnes et de traduire en justice les auteurs d'actes criminels », a précisé Alioune Tine.

Le climat généralisé d'impunité est également aggravé par les dysfonctionnements chroniques de la justice avec les magistrats en grève depuis plus de 70 jours.

La recrudescence des confrontations entre membres de différentes communautés, les règlements de comptes, les assassinats ciblés, la pose des engins explosifs, les attaques des convois humanitaires, les enlèvements, les vols, les viols et les violences sexuelles commis sur les routes et dans les villes ont un impact sur la vie, l'intégrité physique, la mobilité de personnes et sur leurs activités économiques.

Les viols et les violences basées sur le genre, nouvelle inquiétude

Même les femmes et les enfants ne sont pas épargnés par ces violences. « Il y a un phénomène tout à fait nouveau que nous avons découvert surtout au nord, ce sont les viols, les violences sexuelles basées sur le genre qui n'épargnent pas les jeunes filles et les enfants », s'est indigné M. Tine. « C'est inadmissible, inacceptable ».

« Aucune femme ne peut monter dans un bus entre Gao et Bamako sans risque de violence physique ou sexuelle », a dit l'expert indépendant.

Il recommande à la communauté internationale de renforcer son engagement avec l'État malien pour qu'il puisse remplir ses obligations relatives à la protection des biens et des personnes, surtout concernant les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, auxquelles il faut absolument mettre un terme.

Il a exprimé son inquiétude par rapport à l'exacerbation des conflits intercommunautaires qui constituent de plus en plus des ferments dangereux pour la cohésion nationale et le vivre ensemble.

L'État du Mali, la société civile et les citoyens doivent développer de toute urgence des stratégies de nature à mettre fin à cette situation, a affirmé l'expert.