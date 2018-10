Burkina Faso/Botswana: Etalons # Zèbres/ Paulo Duarte - « Nous voulons occuper la place qui nous revient »

Sans donner le 11 de départ de cette rencontre, Duarte a confirmé la titularisation de Banou Diawara à la pointe de l'attaque. «Il est très fort au stade du 4-Août. Et le public le lui rend bien. J'ai parlé avec lui et il est en confiance ».

Le Burkina affronte un adversaire qui est la lanterne rouge du groupe. De l'avis du sélectionneur, c'est un bon coup à jouer, car les Zèbres seront obligés d'ouvrir le jeu et qu'ils chercheront aussi à gagner. «Ça va nous donner des opportunités d'attaquer, même si on sait que les Botswanais viennent motivés à Ouaga. »

Mais sur cet aspect, le capitaine Kaboré pense qu'on ne peut pas jouer avec le frein en main. «Quand je suis sur le terrain, je ne pense pas au carton jaune. On doit juste faire moins d'erreurs et fournir beaucoup d'efforts».

On jouera sur nos valeurs, qui sont l'exigence tactique, nos qualités et la gestion des cartons jaunes», a-t-il dit. Sur ce dernier aspect, 5 Etalons sont sous la menace d'un carton jaune : Steeve Yago, Patrick Malo, Bakari Koné, Charles Kaboré et Banou Diawara. Un 2e avertissement de l'un ou l'autre le privera du déplacement du 16 octobre.

