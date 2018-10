Maroc: Coup dur pour le KACM - Forfait de N'tji Amadou Samaké

Le joueur malien du Kawkab de Marrakech N'tji Amadou Samaké sera indisponible pour trois semaines en raison d'une blessure au niveau de la cuisse, a annoncé le médecin de l'équipe marrakchie, Dr. Mokhtar Argane.

Samaké, l'un des joueurs ayant été recruté durant le mercato estival, sera ainsi absent face au Difaâ Hassani d'El Jadida (DHJ) lors de la prochaine journée du Championnat, a indiqué M. Argane, dans une déclaration à la MAP, relevant que le jeune joueur malien a été blessé lors du dernier match amical du KACM face au Youssoufia de Berrechid.

Cette situation a obligé le staff médical à effectuer des examens médicaux intensifs et précis en vue de garantir sa présence lors de la 6ème journée du championnat lors de laquelle le KACM rencontrera Chabab Rif d'Al Hoceima.

Il a, dans ce sens, relevé qu'il y a un suivi de l'état de santé de Samaké, notant qu'une telle blessure nécessite du repos et des séances de rééducation.

L'absence du joueur malien devrait laisser un vide dans la ligne d'attaque du KACM, car Samaké qui est considéré, jusqu'à ce jour, comme le meilleur buteur de l'équipe, a marqué quatre buts en deux matchs contre le Mouloudia d'Oujda à Marrakech et contre le Moghreb de Tétouan.

Il est à noter que le recrutement par le Kawkab de Marrakech du joueur malien, constitue une valeur ajoutée pour l'équipe qui souffrait lors des dernières années de l'absence d'un attaquant efficace pouvant concrétiser les occasions de but créées.

Double confrontation amicale pour les U20

La sélection nationale U20 disputera deux confrontations amicales face à l'équipe du RD Congo les 13 et 16 octobre courant au centre du club Fath Union Sport (FUS) à Hay El Fath à Rabat.

En prévision de cette rencontre, l'entraîneur-adjoint de la sélection nationale, Zakaria Aboub, a fait appel à trente et un joueurs dont voici les noms: Youssef Leghzal, Adil Tahif, Hamza Bousqal, Abdallah Haimoud et Omar El Amrani, Achraf Gharib (AMF), Zakaria Driouech (MAT), Taha Alachbili, Mehdi Moubaril et Mountassir Lahtimi (FUS), Mehdi Lahdi et Mohamed Rabii (WAC), Mohamed Soubol, Abdelilah Madkour et Salaheddine Amila (RCA), Ahmed Jamal (RAC), Ayoub Lakhlifi (AS FAR), Iliass Tamim (Herta Berlin/All), Youssef Hida (Eintracht Frankfurt/All), Ismail Saibari (KRC Genk/Bel), Emin Ghazoini (Frosinone/Ita), Alesio Abdoune (Prato/Ita), Iliass Chentouf (CD San Francisco/Ita), Ilyas Chaira (Girona/Esp), Reda Zerzif (Leganes/Esp), Sami El Khiar (Le Havre/Fra), Yassine Gueddar (Caen/Fra), Youness El Hamdi (Dijon/Fra), Jalil Saadi (Black Burn/Ang), Nordin Tahnoun (Herenveen/PB) et Redouane Hankouri (Excelsior/PB).