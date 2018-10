Afrique: Eliminatoires CAN 2019, Burkina Faso - Botswana

Nous sommes en train de travailler à y remédier» a-t-il informé. Des cinq joueurs qui sont sous la menace de suspension en cas d'un second avertissement, trois sont des défenseurs. Il s'agit de Steeve Yago, Bakary Koné et Issoufou Dayo.

Malgré le retour de ces cadres, Paulo Duarte compte jouer avec les joueurs qui ont montré une bonne forme physique que technique durant le stage. Tout comme le bastion offensif, celui défensif n'a pas non plus répondu à l'attente avec deux buts encaissés.

«Nous allons jouer pour la gagne avec un jeu ouvert. Et nous avons les moyens pour atteindre notre objectif» a-t-il confié. Contrairement au précèdent match à Nouakchott, le Burkina Faso aura à sa disposition sa charnière offensive avec les frères Traoré (Alain et Bertrand) et Jonathan Pitroipa.

Il est inutile de rappeler qu'un autre résultat que la victoire ne sera pas à l'avantage des Etalons du Burkina Faso face aux Zèbres du Botswana, samedi 13 octobre prochain à 18h au stade du 4-Août de Ouagadougou . Cela à cause de la gifle que leur ont infligée les Maurabitounes de la Mauritanie lors de 2e journée des éliminatoires de la Coupe d' Afrique des nations (CAN) Cameroun 2019.

