Burkina Faso: Soum - La FAO vient en aide aux agropasteurs

Le 1er projet d'une valeur d'environ 280 000 000 FCFA concerne les régions du Sahel et de l'Est. Et le 2nd, d'une valeur d'environ 580 000 000 FCFA a pour zone d'intervention les régions du Centre-Nord, de l'Est et du Sahel. Ces programmes d'urgence prennent fin en décembre 2018.

Les bénéficiaires Oumar Ag Ibrahim à Mentao, Douramane Tamboura à Djibo et Hamadou Assane Dicko à Hubéréssaba ont soutenu que l'aide de la FAO est un appui salvateur qui leur permettra de surmonter la crise alimentaire. « On n'avait ni fourrage, ni herbe pour nourrir le bétail.

« Assistance d'urgence pour la préservation des moyens d'existence à l'élevage des ménages vulnérables victimes de la crise pastorale au Burkina Faso » et « Assistance d'urgence aux pasteurs et agropasteurs vulnérables victimes de la crise pastorale au Burkina Faso ».

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a distribué 50 tonnes d'aliments pour bétail à 700 pasteurs de Djibo, le mardi 9 octobre 2018. Elle a, à cette occasion, vacciné des centaines de petits ruminants sur le site des réfugiés de Mentao et formé des éleveurs dans le village de Hubéréssaba.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.