Burkina Faso: Plateforme d'enrôlement - « Nous la rejetons, quels que soient les résultats de l'expérimentation » (Moussa Zerbo de l'UPC)

Et si les résultats ne sont pas concluants, la plateforme sera mise de côté pour revenir au mode traditionnel», a déclaré l'honorable député, tout en soulignant que le président de la CENI est libre de faire son expérimentation puisque «quels que soit les résultats de l'expérimentation, nous disons tout simplement que la méthode utilisée n'est pas bonne et que nous n'allons pas nous y reconnaître ».

Mais le président de la CENI nous a dit que c'est un projet qui serait expérimenté et que quand la plateforme serait finalisée, deux semaines d'expérimentation vont suivre, et une évaluation sera aussi faite.

En effet, des points de divergence existent, et le parti du Lion reste figé sur sa position : rejet catégorique de la plateforme d'enrôlement et non au code électoral. Adama Sosso argue que «l'enrôlement par SMS et par appels téléphoniques ouvre la voie à une fraude électronique massive.

Et il a compris», a longuement expliqué le deuxième vice-président de l'UPC, Adama Sosso, ajoutant que c'est simplement sur ce sujet qu'ils se sont expliqués et que l'équivoque a été levée.

Le 9 octobre, le président de la Commission nationale électorale indépendante (CENI) rendait visite aux responsables de l'Union pour le progrès et le changement (UPC). Après cette visite, certaines personnes auraient compris que le parti du Lion approuvait la plateforme d'enrôlement proposé par la CENI et le Code électoral.

Copyright © 2018 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.