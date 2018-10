Congo-Kinshasa: Mega meeting de l'opposition ce samedi à Lubumbashi

Les violences se poursuivent à Béni, dans le Nord-Kivu, et, après des affrontements entre soldats… Plus »

Si l'opposition continue à faire de la résistance, déterminée à contraindre la Céni à abandonner cette machine à voter et à se plier à l'impératif du nettoyage du fichier électoral, elle reste accrochée à la tenue de bonnes élections le 23 décembre 2018. Autrement dit, « transparentes, crédibles et inclusives ».

À trois mois du rendez-vous électoral de décembre prochain, le désaccord s'installe entre l'opposition politique et la Céni. La réunion de concertation du 10 octobre 2018 entre la Céni et les candidats président a donné la preuve de profondes divergences qui ternissent les rapports entre les deux parties. La pomme de discorde reste bien évidemment l'usage de la machine à voter et le recours à un fichier électoral corrompu par des millions d'électeurs fictifs.

