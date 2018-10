Madagascar: Un pavillon malgache à la Biennale de Venise

L'oeuvre est en cours de conception, mais Joël Andrianomearisoa nous dévoile quelques pistes de réflexion : « Moi je vais essayer à 2 000 % d'y apporter une âme malgache. Donc il y aura un foisonnement de matériaux. Il y aura des suspensions. Il y aura du son. C'est quelque chose sur lequel j'aimerais beaucoup, beaucoup travailler. La littérature sera présente. Elle sera écrite. Mais elle sera sonore, à un moment, aussi. Moi je suis toujours un peu contre cette idée de comprendre l'art. Je pense qu'il faut juste s'émouvoir de temps en temps. Et c'est ce que je recherche quand je parle de la matérialité de l'émotion. C'est ce que je recherche aussi quand je parle d'âme. Ce que je vais tenter de faire pour la Biennale et pour la première participation de Madagascar, c'est de placer cette idée de l'âme malgache dans le monde contemporain d'aujourd'hui. »

Il se définit comme un « fabricant de formes ». Comme un « conquérant des émotions universelles ». A 41 ans, Joël Andrianomearisoa jouit d'une renommée internationale. Plasticien à la base, l'artiste pluridisciplinaire expose et propose des performances de Washington à Paris, de Madrid à Berlin. Pour la Biennale de Venise, l'artiste disposera d'un espace de 250m² et 8m de hauteur sous plafond dans le célèbre arsenal vénitien.

C'est un événement historique pour l'art contemporain de Madagascar. Pour la première fois de l'histoire, la Grande Île va participer à la Biennale de Venise, la plus importante manifestation d'Art contemporain au monde. Comme 120 autres pays, Madagascar aura donc, pour cette 58e édition, un pavillon à elle au coeur de la Cité des Doges. Après l'exposition des arts malgaches au Quai Branly jusqu'au 1er janvier 2019, cette nouvelle aventure est le signe du dynamisme de l'Île à s'inscrire dans les grands courants artistiques mondiaux. Jeudi, le ministère de la Culture et le commissaire de l'exposition ont présenté l'artiste en charge de représenter Madagascar du 11 mai au 24 novembre prochain.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.