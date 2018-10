Mali: Les magistrats poursuivent leur grève illimitée

"Les gardes à vue sont absolument pleines. Il y a beaucoup de détenus qui sont en situation de détention provisoire qui ne peuvent plus avoir accès à la justice. Quand la justice ne fonctionne pas, naturellement les avocats sont également bloqués. Cela porte atteinte à tous les segments de la population", reconnaît Maître Seydou Doumbia, le président d'Avocats sans frontières-Mali et avocat au barreau de Bamako.

À l'issue de cette rencontre, les magistrats grévistes, ont exigé la démission du Premier ministre, du ministre de la justice, du ministre du travail et de la fonction publique et du président de la cour suprême. Ils promettent de maintenir leur mouvement, jusqu'à satisfaction totale de leurs revendications.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.