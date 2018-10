Afrique: Crèches mobiles - Le Cameroun s'inspire du modèle burkinabè

Sur le terrain, nous avons aussi constaté que tout le sectoriel concerné par la petite enfance est impliqué et cela qu'il s'agisse du ministère en charge de l'action sociale, de l'éducation ou de la santé. Nous sommes satisfaits et nous rentrons au Cameroun avec beaucoup d'expériences», a confié M. NGoupeyou.

Qu'à cela ne tienne, le maire Rouamba a précisé à ses hôtes camerounais, que les crèches mobiles ont été d'une grande utilité dans sa commune. «Elles ont permis aux parents de travailler en toute sérénité et aux enfants de rester dans un cadre ludique et d'apprentissage sécurisé», a soutenu Jérôme Rouamba.

Dans «La Cité de l'épervier», la délégation camerounaise, qui avait à ses côtés le coordonnateur par intérim du PEJCD, Suleymane Nassa et la représentante de la Banque mondiale, Gilberte Kedote, a échangé avec les acteurs locaux et visité des terrains. Le maire de la commune de Manga, Jérôme Timbila Rouamba, est l'un des acteurs avec qui la mission a pris langue.

Et c'est justement pour apprendre le fonctionnement et la gestion de ces centres de garde de la petite enfance, que la délégation camerounaise a fait le déplacement de Manga. «Pour le volet crèche auprès des THIMO, le Burkina Faso a pris un peu d'avance sur nous et nous sommes venus partager son expérience.

Nées de la volonté d'accompagner les brigadières, c'est-à-dire les filles et femmes recrutées dans le cadre des Travaux à haute intensité de main-d'œuvre (THIMO), les CM/HG sont des centres qui accueillent les enfants de 0 à 3 ans (pour la crèche) et de 3 à 6 ans (pour la garderie).

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.