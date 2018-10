Congo-Kinshasa: A Béni, les enseignants protestent contre l'insécurité

En RDC, la Commission électorale nationale indépendante (Céni) et les candidats de l'opposition ne… Plus »

Les syndicats Synecat et Syeco qui regroupent les enseignants des écoles catholiques et publiques du pays, ont décidé d'arrêter depuis ce matin le travail jusqu'à ce que les autorités ramènent la paix dans toute la ville.

L'insécurité exaspère tous les habitants. Les élèves et écoliers de la commune de Ruwenzori à Béni qui ne vont plus à l'école en raison de l'insécurité dans leur zone, ont envahi d'autres écoles dans le reste de la ville lundi et mardi pour demander à leurs condisciples de les rejoindre dans leurs protestations.

Les violences se poursuivent à Béni, dans le Nord-Kivu, et, après des affrontements entre soldats congolais et présumés rebelles ougandais des ADF, lundi soir, des civils ont été pris dans une embuscade tôt ce matin.

