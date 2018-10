Algérie: Industrie pharmaceutique - Inauguration de la nouvelle usine Sanofi

- Le groupe pharmaceutique Sanofi Algérie a lancé jeudi sa nouvelle usine de Sidi Abdellah (Alger) , le plus grand complexe de production et de distribution des médicaments en Afrique.

Doté d'un investissement de plus de 10,6 milliards de dinars (85 millions d'euros), le complexe est implanté sur un site qui s'étend sur une superficie de 6,6 hectares (ha) dont 3,5 ha est consacré à la production, à la distribution et au stockage, selon les explications des responsables du groupe Sanofi lors de la cérémonie de l'inauguration qui a eu lieu en présence du ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi.

Ce complexe qui emploie près de 400 collaborateurs, offre une capacité de production de plus de 100 millions d'unités annuellement, a indiqué le PDG de Sanofi Algérie, Haissam Chraiteh, ajoutant qu'une centaine de spécialités pharmaceutiques seront produites dans ce complexe, couvrant les différentes classes thérapeutiques telles que le diabète, la cardiologie, la neurologie et la douleur.

Selon lui, la commercialisation des médicaments produits à partir du complexe de Sidi Abdellah se fera au cours de l'année prochaine 2019, après l'achèvement du processus des validations auprès du ministère de la Santé.

"Notre objectif pour 2019 est de monter en puissance, c'est un travail énorme qui nous attend notamment avec un programme considérable de qualifications et de validations", a déclaré M. Chraiteh lors d'un point de presse organisé en marge de la cérémonie.

L'usine est actuellement en phase d'essais techniques et va entamer incessamment le process réglementaire avec l'acquisition des validations nécessaires pour avoir l'agrément final, note le PDG.

Interrogé sur les objectifs du groupe en matière d'exportation des médicaments produits en Algérie, M. Chraiteh a souligné que "la priorité est de démarrer le complexe de manière fiable".

"Le site est fait pour être amené à produire plus de formes et de produits de gamme Sanofi. Mais avant d'aller plus loin dans son élargissement il doit d'abord consolider son démarrage et respecter les engagements prises en matière de sécurisation d'approvisionnement", soutient-il.

"Après, le site est fait avec une telle envergure pour pouvoir attaquer d'autres marchés à terme", a-t-il encore avancé.

Ainsi, avec ce grand complexe, Sanofi augmentera progressivement la part de ses produits fabriqués localement à 85% par rapport au total de ses activités en Algérie, contre 65% actuellement.

"C'est l'un des ratios les plus élevés pour le groupe Sanofi au monde", explique de son coté le vice-président exécutif du groupe, chargé des marchés émergents, Olivier Charmeil.

L'Algérie a été, d'ailleurs, parmi les cinq pays qui ont accueillis les plus grands projets du groupe Sanofi ces dernières années, à coté de la Chine, la Russie, le Brésil et le Mexique, d'après M. Charmeil.

Il a expliqué le choix de l'Algérie parmi ses pays, par la présence du groupe Sanofi qui remonte à 27 ans, l'attractivité du marché algérien, les compétences des équipes, ainsi que la volonté des autorités publiques à développer l'industrie pharmaceutique.

"L'ensemble de ces critères qui fait que nous prenons cette décision qui est guidée par une vision stratégique à long terme", lance-t-il.

Sur la question de la fabrication locale des intrants, le vice-président exécutif du groupe, chargé des affaires industrielles globales, Philippe Luscan, a expliqué que "le complexe va forcément attirer des partenariats autour de lui".

"Nous sommes inscrit dans un écosystème et nous faisons partie d'un tissu industriel", ajoute M. Luscan affichant la disponibilité du groupe pour nouer de nouveaux partenariats avec des opérateurs locaux pour augmenter le taux d'intégration nationale.

Concernant les projets de Sanofi en Algérie, les responsables du groupe ont mis l'accent notamment sur le partenariat entre Saidal et Sanofi pasteur pour la production locale de vaccins.

"Les discussions autour de ce projet sont en cours et nous restons toujours dans une logique de développement continue en Algérie", a soutenu M. Chraiteh.

A propos du projet de fabrication de l'insuline en Algérie, le même responsable a affirmé également que les discussions étaient toujours en cours. "Notre volonté est là, elle est inscrite. Nous attendons que les choses évoluent", a-t-il ajouté.

Présent en Algérie depuis 1991, Sanofi Algérie a lancé son premier investissement en 1998, avec la création en partenariat avec Saïdal, d'une unité de production à Ain Benian, qui sera transféré au complexe de Sidi Abdellah en 2019.

Le transfert de cette unité vient suite à la saturation de ses capacités de production et en réponse au besoin de moderniser les processus techniques de fabrication.

En 2000, Sanofi Algérie a mis en exploitation une autre unité à Oued Smar, avant d'entamer en 2013 le complexe intégré de Sidi Abdellah qui comprend à la fois des unités de production et de distribution dotés des derniers systèmes de gestion.