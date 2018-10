Algérie: Les élèves réadmis doivent rejoindre leurs établissements avant le 18 octobre

Les parents d'élèves concernés ont déposé des recours et des demandes de réinsertion de leurs enfants munies de copies des relevés de notes des trois trimestres durant le période allant du 16 au 27 septembre. Les décisions des conseils des classes ont été annoncées à travers l'affichage d'une copie du procès-verbal dans les établissements scolaires le 3 octobre en cours qui a été suivi de l'inscription des élèves admis dans les établissements scolaires le 7 octobre au plus tard, selon le texte du protocole.

Les élèves admis et dont les noms ont été affichés pour le redoublement de l'année après plus d'un mois de la rentrée scolaire auront, ainsi, une deuxième chance.

Ce protocole qui prévoit les dispositions organisationnelles régissant le redoublement de l'année pour les élèves non admis aux classes supérieures stipule que "tout élève dont la demande a été accepté et n'ayant pas rejoint son établissement scolaire sans aucun motif avant le jeudi 18 octobre 2018 est considéré comme ayant abandonné les bancs de l'école".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.