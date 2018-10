Cote d'Ivoire: Adéquation Formation-Emploi - Une cartographie des métiers émergents à l'étude

Dans le cadre de la convention de partenariat signée entre les secteurs public et privé, un atelier de la composante technique et formation du Contrat de désendettement (C2d) a eu lieu du 1 au 5 octobre 2018, à Abidjan-Cocody.

Cet atelier a réuni l'ensemble des partenaires de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (Etfp) et le répertoire des entreprises dans le cadre de la réforme des branches professionnelles.

Cette rencontre vise à élaborer une cartographie des métiers de chaque branche. Il s'agit de présenter l'évolution des perspectives de chaque branche, la composition, un comité de branche professionnelle d'une liste des entreprises, d'une description de l'environnement économique (les caractéristiques structurelles et les évolutions technologiques) de l'entreprise et de don dynamisme, avec un répertoire des métiers et une liste de filières stratégiques, le niveau de qualification, les compétences requises et le mode de formation à privilégier.

« Le processus de réforme de l'Etfp a été engagé dans le but de renforcer l'adéquation formation-emploi et le partenariat avec les entreprises, à travers 13 branches professionnelles», a indiqué N'Dri Koffi, président du Conseil national des branches professionnelles.

Selon lui, si les observations et les portraits ont permis de dresser une liste des entreprises de chaque secteur et sous-secteur, l'on retient que cette liste n'est pas exhaustive. L'étude devra donc permettra d'élaborer le cercle des entreprises effectivement impliquées et les fonctions de chaque branche.

Cela suppose une identification des personnes ressources mobilisables pour le partenariat École-entreprise, une gestion partenariale des centres sectoriels, la promotion de l'alternance, la participation à l'élaboration des curricula.

Aussi l'information sur le métier, des réflexions en faveur du développement de la branche, l'évaluation certifiée.

Une fois identifiées, ces personnes devront être régulièrement informées de l'état d'avancement de la vie de la branche.

Les personnes ressources des entreprises devront être capables d'informer le comité de branche professionnelle sur le besoin de qualification de leurs entreprises à court, moyen et long termes afin d'améliorer la vie de la branche concernant l'évolution quantitative et qualitative des emplois.