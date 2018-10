Cote d'Ivoire: Art culinaire - Fraternité Matin se délecte des "Saveurs du Terroir"

Et parce que « la francophonie n'est ni un tour ni une cathédrale, mais qu'elle s'enfonce dans la chair… Plus »

Proposant à la clé, des breuvages à base de fruits locaux et de saison, de quoi rafraîchir les plus assoiffés. Au niveau des entreprises médiatiques, avant Fraternité Matin, « Les Saveurs du Terroir » fait déjà le bonheur de Vibe Radio. Mais aussi, Sicogi, Orange, Bolloré, Huawei, CI Câbles, Groupe médical du Plateau...

Référencé au niveau de l'Office national de promotion de la destination ivoirienne, Côte d'Ivoire Tourisme, le restaurant (avec son service traiteur et de catering) fait partie des bonnes tables et belles assiettes ivoiriennes.

En effet, les deux plats au menu, « Tchep (riz) au poulet » et « Igname-vapeur à la sauce bassamoise », offerts par Mme Grâce Emmanuelle Séry et ses équipes du label gastronomique « Les Saveurs du Terroir », ont, de l'avis des agents de Fraternité Matin, des saveurs exquises. Toute chose qui les fait languir de goûter aux autres saveurs du terroir qui composent la carte du label.

Ce sont des journalistes et professionnels de la communication, ainsi que des travailleurs de l'administration, du commercial et de l'imprimerie du groupe Fraternité Matin, aussi surpris, agréablement s'entend, que ravis, qui ont dégusté avec un appétit inouï, ce jeudi 11 octobre, à la mi-journée, un déjeuner fabuleux, quoique classique.

