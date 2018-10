Afrique: Elim CAN 2019 - Pinnick et Rohr optimistes sur la victoire du Nigeria face aux Seychelles

«Il est important que nous gagnions à Uyo samedi afin de poursuivre avec le même élan vers la Tunisie pour le match retour. La victoire aux Seychelles le mois dernier a rétabli notre campagne et nous devons capitaliser sur le sentiment positif de nous approcher d'un billet. La victoire dans les deux matches ne nous rapprochera pas seulement du billet de la CAN AFCON 2019, elle nous procurera le dynamisme dont nous avons besoin pour gagner en Afrique du Sud en novembre. «

Le sélectionneur des Super Eagles fait confiance à Ahmed Musa qui a réalisé un doublé lors de la rencontre précédente, pour faire de bons résultats : «Je pense que nous avons les joueurs pour obtenir un bon résultat avant d'aller faire le reste en Libye. Nous avons besoin des points maintenant. Si nous arrivons à engrangé des points lors de cette double confrontation, nous serons très proches du billet de la CAN » a Gernot Rohr avant d'ajouter : «C'était bien de gagner aux Seychelles comme nous l'avons fait. Nous avons obtenu le résultat dont nous avions besoin et cela devrait être une bonne motivation pour continuer à gagner la Libye " a-t-il précisé.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.