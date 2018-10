Afrique de l'Ouest: La BAD alloue 50 millions d'euros à Conakry et à Bissau pour un projet d'interconnexion routière

Dakar — La Guinée et la Guinée-Bissau vont bénéficier de 50 millions d'euros, sous forme de dons et de prêt de la Banque africaine de développement (BAD) pour le financement de la première phase du projet d'aménagement de la route Boké-Québo, corridor devant relier Conakry à Bissau, a appris l'APS.

Le coût total du projet est estimé à 117, 19 millions d'euros, indique un communiqué, signalant que la première phase va coûter 79, 94 millions d'euros et la Banque a déjà mobilisé 30 millions d'euros de l'Union européenne.

La même source annonce que le Conseil d'administration de la BAD a approuvé au profit de la Guinée un don du Fonds d'assistance technique (FAT) de plus de 4 millions d'euros ; un don du Fonds africain de développement (FAD) de plus de 20 millions d'euros et un prêt FAD de 6,06 millions d'euros.

Pour la Guinée-Bissau, le Conseil d'administration de la BAD approuvé un don du FAT de 1, 78 millions d'euros et un don du FAD de 16, 77 millions d'euros.

Le communiqué souligne aussi que Conakry et Bissau ont bénéficié respectivement d'un don de la Facilité d'investissement pour l'Afrique (FIAf) de 20, 38 millions d'euros et 9, 62 millions d'euros.

Cité dans le document, le Directeur général adjoint pour l'Afrique de l'Ouest de la banque, Serge-Marie N'Guessan, a déclaré que "cette route Boké-Québo est très importante pour les deux pays, et fait partie du corridor routier transafricain N°7 Dakar-Lagos".

Selon le communiqué, "ces interventions du Groupe de la Banque produiront entre autres résultats, l'accroissement des échanges commerciaux entre les deux pays, de 60,46 tonnes de marchandises à 2000 tonnes de 2017 à 2025 ; la réduction du temps de parcours ; la création d'emplois directs durant les trois années de travaux et l'accroissement des revenus des ménages de 15%".

La zone du projet, enclavée et regorgeant de potentialités agricoles et minières, fait partie du corridor routier transafricain N°7 Dakar-Lagos, et sa réalisation va contribuer à l'intégration de la région, souligne le texte.

Le projet cadre également avec le Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) initié par l'Union africaine (UA).

Le projet consiste en l'aménagement et le bitumage de 107 km de route dont 86 km en Guinée et 21 km en Guinée Bissau, et permettra également la construction de deux ponts en Guinée d'un linéaire total de 364 ml (Tinguilinta et Cogon) et la reprise des défauts concernant cinq ponts en Guinée-Bissau.

Il est aussi prévu de réaliser dans les deux pays des aménagements et mesures connexes constitués d'infrastructures socio-économiques et marchandes, de pistes, de forages et d'appui aux groupements de femmes et des jeunes, notamment pour la valorisation de la noix d'acajou.