Cote d'Ivoire: Elim.CAN 2019 / Seri - « Nous avons des choses à nous faire pardonner à Bouaké »

Et parce que « la francophonie n'est ni un tour ni une cathédrale, mais qu'elle s'enfonce dans la chair… Plus »

« je dirais plutôt que nous avons une revanche à prendre sur une période dans laquelle nous n'étions pas au niveau, parce que nous n'avons pas fait de bons résultats. Ce qui inclut la non-qualification pour la Coupe du Monde 2018 », a d'abord reconnu Seri. « Nous savons que nous avons des choses à nous faire pardonner ici à Bouaké où nous avons connu deux faux pas. Nous voulons rectifier les choses. Cela a commencé déjà à Kigali où nous avons renoué avec la victoire en matche officiel », explique le milieu de terrain dans des propos relayés par Sport Ivoire. « Vendredi, nous avons à cœur de gagner ce match face à la Centrafrique. Nous avons besoin de revenir très fort et nous travaillons pour atteindre nos objectifs dont le premier est la qualification pour la CAN 2019 », rassure l'ancien Niçois.

Vainqueur contre le Rwanda à Kigali à lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019, la Côte d'Ivoire et Jean Michael Seri accueillent la Centrafrique pour le compte des troisième et quatrième journées. Après deux faux pas lors de leurs deux derniers matchs à Bouaké, le joueur de Fulham et ses coéquipiers aimeraient bien se faire pardonner. Le prochain match se présente comme l'occasion à saisir.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.